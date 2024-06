Sunt peste 1,3 miliarde de fumători în întreaga lume, iar în fiecare zi ard aproximativ 18 miliarde de țigări. Atunci când o țigară este aprinsă, tutunul arde la aproape 900 de grade Celsius, iar fumul eliberat conține câteva mii de compuși chimici care au efecte devastatoare asupra corpului uman. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că o mare parte dintre aceste substanțe sunt principala cauză din spatele bolilor asociate fumatului. Dar de ce fumează oamenii? Răspunsul este simplu: datorită NICOTINEI.

Nicotina a fost folosită de oameni timp de secole. Ea acționează asupra sistemului nervos și le produce oamenilor o senzație de plăcere. Fiindcă declanșează eliberarea de dopamină în corp, contribuie la crearea dependenței. Cu toate acestea, nicotina nu se numără printre substanțele care produc cancer și nu este asociată cu bolile fumătorilor. De aceea, oamenii de știință au căutat alternative mai sigure pentru ca fumătorii să poată consuma nicotină fără să fie expuși la miile de substanțe nocive din fumul de țigară.

Sute de experți în politici publice, cercetători și medici s-au reunit la Varșovia pentru ce-a de-a 11-a ediție a Forumului Global al Nicotinei. Încă de la primele ediții, conferința a avut scopul de a aduce în atenția publicului diferite alternative care ar putea schimba radical rata îmbolnăvirilor în cazul fumătorilor. Participanții au tras o concluzie: ARDEREA este problema și sursa principală de substanțe toxice. Astfel, s-au luat în discuție modurile în care se poate furniza nicotina către fumători prin metode cu risc redus. Printre ele se numără dispozitivele cu tutun încălzit, vapatul, dar și pliculețele cu nicotină care se consumă pe cale orală. Niciuna dintre aceste alternative nu produce fum și oferă soluții de administrare a nicotinei cu peste 90% mai puține substanțe dăunătoare în comparație cu fumatul. Multe dintre ele nici măcar nu conțin tutun sau derivate ale sale.

Despre aceste soluții împotriva fumatului, dar și despre motivul pentru care Organizația Mondială a Sănătății refuză să vadă cum produsele alternative au redus drastic numărul fumătorilor în unele țări, am vorbit cu Martin Cullip, expert asupra Convenției OMS pentru Controlul Tutunului.

Potrivit lui Cullip, produsele care propun o alternativă fără fum au potențialul de a salva milioane de vieți, iar OMS și alți actori relevanți la nivel global ar trebui să își îndrepte atenția către reducerea riscurilor în locul interzicerii acestor produse sau limitarea accesului fumătorilor la ele. El însuși consumator de produse care încălzesc tutunul, a mărturisit în interviul pe care ni l-a acordat că în țări precum Noua Zeelandă și Suedia, promovarea produselor cu riscuri scăzute a dus la o scădere drastică a numărului de fumători care apelează la ardere pentru a consuma nicotină. La polul opus, transmite Cullip, se află Australia, țară care a interzis produsele cu riscuri scăzute. În lipsa produselor cu nicotină, cercetările arată că fumătorii au șanse mai mari să continue să fumeze decât să se lase.

Vă invităm să vizionați interviul integral, înregistrat în cadrul Forumului Global al Nicotinei, disponibil mai jos:

Reporter: Ce măsuri poate lua Organizația Mondială a Sănătății pentru a obține rezultate mai bune și un impact măsurabil al eforturilor de a reduce fumatul la nivel global?

Martin Cullip: Sunt un susținător al reducerii riscurilor. Din păcate, OMS nu susține metodele de reducere a riscurilor în cazul fumatului.

Sunt buni la reducerea riscurilor în cazul drogurilor, dar nu acceptă și metodele de reducere a riscurilor în cazul tutunului și nicotinei.

Pe piață sunt disponibile produse mai sigure care conțin nicotină și oamenii le aleg, dar OMS se opune, în ciuda potențialului lor de a salva milioane de vieți. Asta, dacă oamenii ar renunța la arderea tutunului pentru alternative cu nicotină mai sigure.

Reporter: Organizația Mondială a Sănătății și-a mutat atenția de la combaterea efectelor fumatului către o luptă împotriva nicotinei. Ce efecte are această abordare asupra sănătății publicului?

Martin Cullip: Da, OMS are o convenție-cadru privind controlul tutunului, un tratat care a fost scris inițial pentru a aborda efectele negative ale țigărilor, ale arderii tutunului. Acum, s-au îndepărtat de acest scop, nu mai vorbesc aproape deloc despre fumatul tutunului, pare că au tranformat totul într-o cruciadă împotriva nicotinei. Nicotina nu este elementul dăunător al fumatului ci arderea, gudronul și fumul. Așadar, dacă iei doar nicotina și o consumi într-o formă mai puțin riscantă este de departe mai puțin dăunătoare. Cu toate acestea, OMS pare a fi din punct de vedere ideologic ideologic împotriva nicotinei fără vreun motiv real.

Reporter: Unele companii au dezvoltat chiar și pliculețe cu nicotină care nu au nicio legătură cu tutunul. Care este opinia dumneavoastră despre acest tip de produs?

Martin Cullip: Le folosesc. Sunt bune. Doar le pui sub buza de sus sau cea de jos și acționează precum un plasture cu nicotină cu care OMS nu are nicio problemă. Doar îți administrează nicotina în sânge într-o manieră controlată. Nu sunt la fel de eficiente precum fumatul, dar aceasta este problema. Fumatul îți dă o doză instant, o doză mare de nicotină, în timp ce în cazul pliculețelor durează un timp până când nicotina intră în corp. Odată ce oamenii se obișnuiesc cu asta, cred că este o formă mult mai sigură de administrare. Și nu are nicio legătură cu tutunul. Totuși, repet, din diferite motive, OMS se opune și pliculețelor cu nicotină.

S-a spus despre nicotină că acționează ca un stimulant și că este bună la nivel cognitiv, pentru creier și capacitatea de atenție.

În cazul țigărilor, a durat mult timp să aflăm că fac rău. Vorbeați despre știința din anii 50 - 60... Dar, cu ajutorul tehnologiei de astăzi, putem vedea cu ajutorul biomarkerilor de expunere ce ingrediente sunt în noile produse, că vor face mult mai puțin rău. Nu trebuie să așteptăm 30 sau 40 de ani. Dacă fumatul ar fi fost inventat astăzi, am fi aflat în doar o săptămână că este dăunător și probabil l-am fi interzis. Avem suficiente informații pentru a spune că noile produse sunt mult mai sigure.

Se desfășoară de ceva timp un experiment natural în Noua Zeelandă și Australia. Australia a interzis complet produsele pentru vapat, în timp ce Noua Zeelandă le tratează ca pe o cale de a-i ajuta pe oameni să nu mai fumeze. Fumatul în Noua Zeelandă a scăzut pe măsură ce oamenii au trecut la vapat, pe când în Australia a rămas la fel, nu s-a înregistrat niciun declin al fumatului pentru că au interzis alternativele. Așadar, vedem acest exemplu, dar și experimentul natural din Europa, unde Suedia a aprobat vânzarea de snus. Atunci când au intrat în Uniunea Europeană, au insistat să fie lăsați în continuare să vândă snus pentru că au realizat că este o metodă bună prin care oamenii pot fi ajutați să se lase de fumat. Așadar, întreaga Uniune Europeană a interzis snus, dar nu și Suedia. Ceea ce vedem acum e că Suedia are de departe ce mai mică rată a fumatului din Uniunea Europeană, pe când restul țărilor sunt în urmă. E posibil ca asta să se fi întâmplat fiindcă produsele care te ajută să renunți la fumat, precum snus, nu sunt disponibile pentru ceilalți, dar în Suedia sunt.