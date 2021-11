„Domnul Ciolacu m-a invitat, nu mă duc neinvitat nicăieri. Eu, cât am fost liderul PSD m-am sfătuit cu foștii lideri. Fiecare are o anumită experiență. Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat. Dincolo de asta nu am discutat altceva și nici nu s-a pus problema. Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere. Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez.

Eu și colegii mei din Pro România am fost excluși din PSD pentru că n-am votat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, când Sorin Grindeanu va fi ministru, poate chiar vicepremier, m-aștept să anuleze acea decizie. Pentru mine ar conta moral acest lucru”, a precizat Victor Ponta, la un post TV.

Întrebat dacă se gândește să se întoarcă în PSD sau să fuzioneze Pro România, dacă anulează decizia, Ponta a răspuns: „Dacă vor și ei... Dacă vor și ei, o să discutăm. N-am discutat de niciuna dintre variante pentru că trebuie să vrea. Din partea Pro România există... ”.

Vasile Dîncu, despre o eventuală fuziune a PSD cu partidul lui Victor Ponta

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, preciza săptămâna trecută că nu s-a discutat despre o fuziune cu Pro România, dar că şi-a dori realizarea unui pol de stânga, nu a unui mare partid de stânga, lăsând să se înteleagă că aceasta este o opţiune pentru viitor.

„Nu am stabilit aşa ceva, Victor Ponta a fost pentru o chestiune personală, nu am stabilit acest lucru, dar sunt posibile. Ideea mea a fost mereu să găsim să facem un pol de stânga, nu un singur partid de stanga mare, pentru că nu poţi să prinzi toată stânga. O să încercăm în viitor”, a afirmat Vasile Dîncu.

În luna februarie, Dîncu declara că PSD îşi propune înfiinţarea unei "platforme” de stânga care să reunească în jurul său formaţiunile din această zonă politică, inclusiv Pro România, fără a proceda la absorbţii de partide mici, ci PSD având rolul de "dirijor” al stângii politice. El afirma că "foarte mulţi” dintre cei care au plecat din PSD către Pro România revin în partid, subliniind că şi PSD şi Pro România au pierdut de pe urma faptului că cele două formaţiuni nu s-au aliat la alegerile de anul trecut.

Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, s-a întâlnit, săptămâna trecută, la sediul PSD din Kiseleff cu președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„A fost o întâlnire nepolitică”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu, pentru G4Media.ro.

Victor Ponta a demisionat din funcția de președinte al PSD în 2015, în urma anchetei DNA pornite în dosarul Turceni Rovinari, în care a fost achitat în 2018. Ponta și-a înființat propriul partid, Pro România, care a ratat intrarea în Parlament la alegerile din 2020.