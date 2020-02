Victor Pițigoi: Jocul de-a congresele al PSD

,, In PSD s-a instalat o oarecare confuzie. Unii nutresc speranta ca se va schimba ceva in bine, altii presimt ca se va schimba in rau, dar sunt destui care spera sa nu se schimbe nimic. De ce sa se schimbe, cand lor le-a mers atat de bine si pana acum?



Nu sunt simpatizant PSD - chiar dimpotriva - si, in principiu, n-ar trebui sa ma intereseze respectivul congres, dar intreaga opinie publica romaneasca este curioasa sa vada ce se mai intampla cu cel mai numeros partid din tara, ajuns sa sufere cea mai grea infrangere politica din cate s-au vazut.

Nici macar miza congresului nu este clara, in afara faptului ca domnul Ciolacu vrea sa se vada cat mai repede presedinte plin si nu simplu interimar, ca acum. Daca nu se grabeste, risca sa vina altul mai iute de mana si sa-i ia caimacul de pe turta, cat ai zice peste\"\", mai scrie editorialistul



Sansele domnului Marcel Ciolacu



,, Asadar, dupa ce au facut doua congrese ca s-o faca mare pe Viorica, acum fac inca unul, ca sa-l pricopseasca pe Marcel. Are sanse: dupa aparente, s-ar putea sa fie el favoritul. Conteaza pe trei avantaje, din care primul este chiar pozitia sa de presedinte al Camerei Deputatior, ceva ce sugereaza din capul locului ca lui i se cuvine sa preia sceptrul lui Dragnea, ramas fara stapan.



Al doilea avantaj este autoritatea castigata in partid prin faptul ca a determinat-o pe Viorica Dancila sa demisioneze, la numai cateva ore dupa ce ea se laudase ca nu va demisiona, in ruptul capului. Nu poti deduce de aici altceva decat faptul ca acest Ciolacu a avut un plan bine gandit si corect pus la punct. Ca la carte.

S-au intalnit in fapt de seara la dansa acasa, nu la Camera, nici la partid. Ce i-o fi spus nu stie nimeni, dar tocmai aici sta tot sarmul. Secretul conversatiei te lasa sa banuiesti ca ori a folosit amenintari de care s-a speriat Viorica, ori i-a pus sula-n coaste cu cine stie ce daravela, ori a convins-o ca, acolo unde s-a cocotat, nu-i de ea.



Al treilea avantaj al domnului Ciolacu este ca a stiut sa incropeasca peste noapte o noua conducere, fara dancilistii Fifor, Orlando, dar si fara Olguta si altii ca ea, dar cu 15 ciolacisti, alesi unul si unul. Rolul lor va fi sa vada congresul de cata sustinere solida se bucura presedintele interimar. Parerea mea!



Dar Marcel Ciolacu are si handicapuri. Se vede de la o posta ca nu el este omul care a descoperit apa calda. Dimpotriva, pana la detronarea lui Dragnea, nici nu stiam cum arata. Era prezent la Camera, dar absent la televizor, acolo unde cine are carisma face rating.

N-am retinut alt merit deosebit pentru a conduce partidul decat certificatul prin care a fost declarat dupa \"89 "luptator remarcat pentru fapte deosebite".



S-o fi remarcat, nu zic nu, dar presa comenteaza ca in urbea sa, respectiv la Buzau, nu s-ar fi petrecut in acele zile de decembrie altceva deosebit decat numai faptul ca luptatorul Ciolacu a fost prezent cum au fost si toti ceilalti.



As trece si peste asta, daca n-as afla tot din presa ca liderul interimar al PSD a cerut modificarea certificatului in "luptator cu rol determinant in victoria Revolutiei Romane", titlu care vine la pachet cu o indemnizatie lunara.

Dar, indiferent daca in \"89 fusese numai luptator remarcat sau unul determinant, de atunci incoace, timp de trei decenii, n-a rezultat ca domnul Ciolacu ar fi pus umarul la vreo fapta mareata. S-a opus dansul la megalomania lui Dragnea? A tras-o cumva de maneca pe Viorica atunci cand ea pretindea ca respecta statul de drept? A avut cumva alta opinie decat a celorlalti, atunci cand se mutilau legile, pentru a-i favoriza pe colegii domniei sale? Si-a exprimat vreodata in CEx alta opinie decat cea dictata de Dragnea? N-a votat si dansul, intr-o veselie, ca si toti ceilalti, destituirea fara motiv a lui Sorin Grindeanu sau numirea, cu si mai putin motiv, a Vioricai Dancila?

Ma sperie ideea ca acesta este omul cu care partidul spera sa se reformeze, sa devina european, sa ajunga credibil si frecventabil. Dar, daca nu el, atunci cine?



Domnul Ciolacu a anuntat ca, la congres, vor fi putini invitati. Vor veni numai persoane alese. Alese de cine? Hai, ca-i cu ochi si cu sprancene\"\", adauga editorialistul.



De ce nu candideaza Gabriela Firea?



,,Oricum ai lua-o, Gabriela Firea este cea mai bine cotata printre toate celelalte personalitati ale partidului. In plus, scrisoarea ei de dizidenta intocmita si semnata pe timpul lui Dragnea ii confera o anumita aureola nu numai in partid, dar si in multime.



Radiografia partidului arata fara echivoc in acest moment ca, in fata oricaruia altul, inclusiv a lui Ciolacu, Gabriela Firea ar castiga la vot functia de lider. Dar, sa vezi comedie, nu vrea. Ce nu vrea doamna Firea? Nu vrea functii, nu vrea decat primar general si nimic mai mult.

Stau si ma intreb: a apucat-o brusc modestia pe doamna Firea? Pana acum, a facut o cariera de invidiat, urcand tot mai sus si mai sus. Din simplu reporter la Bacau, a ajuns rapid redactor la Bucuresti, apoi editor-prezentator la un post de televiziune, apoi realizator-moderator, director de publicatii, a scris carti, a publicat eseuri si - pana la urma - a devenit politician.



De ce a devenit politician doamna Firea? Evident, ca sa urce pe piramida. In 2011, se inscria in PSD, numaidecat devenea senator, apoi vicepresedinta a PSD si, in sfarsit primar general al Capitalei.



Nu zic ca presedinte de partid este ceva mai dihai decat secretar general, dar nici nu-mi pot inchipui ca o lasa indiferenta pe Firea postul prin care au trecut Iliescu, Nastase, Ponta, Dragnea, Dancila. Niciunul n-a zis ca nu-l intereseaza. Dimpotriva.

