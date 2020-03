Decret prezidențial: Ponta NU este de acord să se suspende temporar apariția sau difuzarea unor emisiuni radio sau tv

”Starea de urgenta este prevazuta in Constitutia Romaniei art.93 si ( detaliat) in Ordonanta 1/1999 !

Avand in vedere situatia actuala de pericol pentru sanatatea publica si pentru sistemul economic - se impune decretarea starii de urgenta de catre Presedinte si voi vota PENTRU in Parlament ( in maxim 5 zile Parlamentul trebuie sa aprobe decretul prezidential) .

Daca insa se va invoca articolul 20 litera k - “ sa suspende temporar aparitia sau difuzarea unor emisiuni radio sau tv” voi vota IMPOTRIVA - pentru ca nimeni din tarile afectate din Europa ( Italia, Spania, Franta samd ) nu a facut asa ceva!