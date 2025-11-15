Candidatul USR la Primăria Capitalei atacă între timp Guvernul, pe motiv că blochează fondurile pentru București.

Viceprimarul rezist: îi dau dreptate lui Dragnea!

După ce s-au remarcat în stradă la protestele rezist față de Liviu Dragnea, USR-iștii spun acum că s-au răzgândit. Robert Lațcău, viceprimarul liderului USR de la Timișoara, a declarat că îi dă dreptate fostului lider PSD.

„Iartă-mă, azi îi dau dreptate lui domnu Dragnea. Îmi cer scuze. Trebuie să zic asta. După cinci ani pot să spun că, într-adevăr, pe fond, dar și pe formă, Dragnea avea dreptate cu abuzul în serviciu. Asta este cea mai toxică chestiune din legislație, pentru că abuz în serviciu este orice faci sau nu faci, conștient sau inconștient, din culpă sau din greșeală, care poate crea un avantaj direct sau indirect pentru tine sau pentru alții, material sau imaterial, poate să fie abuz în serviciu. Iartă-mă, în felul ăsta, orice este abuz în serviciu.”, a transmis Robert Lațcău, viceprimarul liderului USR de la Timișoara.

O contradicție uriașă este și în declarațiile candidatului USR la Primăria Capitalei. Cătălin Drulă atacă acum Guvernul din care și USR face parte.

„Termoficare, transport linii de metrou, de tramvai, regenerare urbană pe zone mari, coridoare verzi, parcuri, toate aceste priorități care în momentul de față sunt văduvite doar din pixul Guvernului. Pierdem vreo 3 miliarde de lei anual, de fapt, suma este mai mare pentru primăria Capitalei. Președintele Nicușor Dan estima că este undeva la 5 miliarde de lei.”, zicea Cătălin Drulă.