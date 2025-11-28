Potrivit ultimelor informații, premierul Ilie Bolojan urmează ca astăzi să convoace ședința extraordinară la Guvern în jurul prânzului. Sursele citate de Realitatea PLUS spun că acesta așteaptă avizul CSME, chiar dacă este unul negativ, iar marți va urma să-și asume această reformă a pensiilor magistraților în Parlament. Însă problema este că termenul dat de Comisia Europeană expiră tot astăzi, iar acei bani - vorbim despre 230 de milioane de euro - ar urma să fie pierduți, spun surse politice.

Astfel, premierul încearcă acum și speră să convingă Comisia să deblocheze fondurile doar cu adoptarea în guvern.

Ultima convenție la care se ajunsese era aceea prin care magistrații ar fi urmat să primească 70% din ultimul salariu net, cu 15 ani de tranziție. Rămâne de văzut ce se va întâmpla astăzi în acea ședință și, de asemenea, dacă premierul Ilie Bolojan își va da demisia, așa cum anunțase, dacă reforma pensiilor speciale nu va trece.