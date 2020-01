Ponta își face griji pentru Mediu: ”În Romania parcă trăim pe o altă Planetă”

”Cred ca, incepand chiar din acest an 2020, trebuie sa vorbim, sa gandim si sa actionam mai mult in Romania legat de protectia mediului / dincolo de vorbe niciodata nu am luat cu adevarat in serios transformarile uriase care ne influenteaza negativ viata noastra si, mai ales , a copiilor nostri.

Desi intreaga Omenire este preocupata de schimbarile climatice si efectele catastrofale ale acestora - in Romania parca traim pe o alta Planeta ( unde subietctul Mediu este tratat mereu cu indiferenta)! Nu avem nicio Strategie serioasa de viitor pentru ca nu avem o preocupare serioasa!