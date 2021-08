Consultantul politic a explicat, în cadrul emisiunii Culisele Puterii, că Florin Cîțu, în calitate de premier, va semna dispariția PNL.

"Am văzut sondajele. PNL nu mai este peste 20% demult. A căzut în timpul guvernării Orban până pe la 24%. Sigur că un partid aflat la guvernare este definit de performanta guvernului lui. Este ABC-ul politicii. PNL și USR PLUS sunt definite de Guvernul Cîțu, o guvernare prost văzută la nivelul întregii țări. În toate sondajele, chiar și în cele care vor sa fie elegante cu ei. Când este vorba de personalități, Cîțu nu există", a declarat Miron Mitrea, pentru Realitatea Plus.

Consultantul politic a explicat că membrilor de partid nu le place războiul intern și o a treia candidatură i-ar pune în dificultate pe Ludovic Orban și Florin Cîțu, deopotrivă.

