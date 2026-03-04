Mihai Fifor critică dur politica bugetară a premierului Ilie Bolojan: „Condamnați la sărăcie milioane de români!”

Senatorul PSD Mihai Fifor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că politicile de austeritate promovate de Guvern riscă să afecteze milioane de români și să adâncească dificultățile economice. Social-democratul susține că măsurile propuse ar împinge economia spre recesiune și ar agrava situația socială într-un context deja tensionat.

Fifor afirmă că PSD solicită clar includerea în bugetul pe 2026 a 3,4 miliarde de lei pentru Programul de solidaritate, sumă care, potrivit acestuia, reprezintă doar 0,4% din totalul cheltuielilor bugetare estimate la 741,89 miliarde de lei. Senatorul consideră că refuzul acestei finanțări este nejustificat și acuză Guvernul că reduce sprijinul pentru programele sociale, taie investițiile locale și centralizează fondurile colectate de autoritățile locale.

Mihai Fifor, atac devastator la adresa lui Bolojan

„Chiar nu aveți de gând să vă opriți, domnule Bolojan? Poate că haiducia asta mergea la Bihor, dar aici vorbim despre milioane de români pe care sunteți gata să îi condamnați la sărăcie extremă și despre economia unei țări pe care, prin "reformele" dumneavoastră, ați împins-o deja în recesiune. PSD vă solicită încă o dată domnule Bolojan, să renunțați la ideologia habotnică și la pretextele acestea insultătoare. Includeți în bugetul anului 2026 cele 3,4 miliarde de lei necesare finanțării Programului de solidaritate!

Advertising

Advertising

Vorbim despre o sumă care reprezintă doar 0,4% din totalul cheltuielilor bugetare prevăzute pentru 2026, estimate la 741,89 miliarde de lei. A pretinde că nu există spațiu bugetar pentru o astfel de alocare nu este doar fals, ci și profund cinic într-un context economic și social extrem de sensibil. În varianta de buget promovată de apostolul austerității apar diminuarea finanțării pentru Programul de solidaritate al PSD, tăierea investițiilor locale și mutarea la centru a banilor colectați de autoritățile locale. Este o abordare inacceptabilă, care ignoră complet viziunea de guvernare a PSD și a altor partide din Coaliție. Prin această abordare unilaterală, premierul Bolojan își asumă responsabilitatea directă pentru blocarea bugetului și pentru instabilitatea politică generată la nivelul Guvernului”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează bugetul

Fifor avertizează că, pe fondul tensiunilor internaționale și al presiunilor asupra prețurilor la energie și carburanți, Guvernul ar trebui să mențină mecanismele de sprijin pentru categoriile vulnerabile. El consideră că, după perioada de inflație și austeritate din anul precedent, populația nu mai poate suporta un nou val de scumpiri și susține că modul de împărțire a banilor din buget trebuie să reflecte prioritățile tuturor partidelor din coaliție, nu doar viziunea actualului premier.

„Prin această abordare unilaterală, premierul Bolojan își asumă responsabilitatea directă pentru blocarea bugetului și pentru instabilitatea politică generată la nivelul Guvernului. Răbdarea PSD chiar s-a epuizat. În aceste condiții, conducerea partidului se va reuni de urgență pentru a analiza situația creată și pentru a decide măsurile politice care se impun în noul context.

PSD a demonstrat în repetate rânduri că este un partid responsabil și că, în momente de cumpănă, a asigurat stabilitatea guvernării și funcționarea instituțiilor statului. Însă stabilitatea nu poate fi pusă exclusiv în sarcina PSD. Ea este o responsabilitate comună a tuturor partidelor din Coaliție, care au obligația să respecte și votul milioanelor de români care au ales PSD”, a mai transmis Mihai Fifor.