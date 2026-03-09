Explozie a prețurilor la carburanți: Sorin Grindeanu cere premierului Bolojan o informare urgentă în coaliție. „Nu este pe agendă, dar trebuie discutat”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că subiectul creșterii prețurilor la carburanți nu se află pe agenda ședinței coaliției de guvernare, dar consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să prezinte o informare pe această temă.

Întrebat dacă va solicita discutarea creșterii prețurilor la combustibili în cadrul coaliției, liderul social-democrat a răspuns că tema nu este inclusă oficial pe ordinea de zi. „Probabil prim-ministrul ar trebui să facă o informare pe treaba asta. Dar nu e pe agendă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre reforma în administrație

Liderul PSD a fost întrebat și despre faptul că ordonanța privind reforma în administrație a fost atacată la Curtea Constituțională. Grindeanu a subliniat că actul normativ rămâne în vigoare până la o eventuală decizie a CCR. „Ordonanța este în vigoare și își produce efectele, chiar dacă a fost atacată”, a explicat acesta.

Advertising

Advertising

Sorin Grindeanu a vorbit și despre consultarea pe care a inițiat-o pe pagina sa de Facebook, precizând că aceasta are un caracter personal și nu are legătură cu eventualele consultări organizate de partid. „Asta am vrut să fac eu pentru mine, pe canalul meu personal, să iau pulsul. Nu are nicio legătură cu consultarea pe care partidul o va face”, a spus liderul PSD.

În ceea ce privește proiectul de buget, Grindeanu a afirmat că nemulțumirile social-democraților rămân aceleași și că documentul a fost transmis duminică seara. De asemenea, el a precizat că nu a avut o discuție recentă cu președintele Nicușor Dan.