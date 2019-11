Dăncilă îi cere socoteală lui Iohannis pentru telefoanele date de la Cotroceni. "Este inacceptabil ..."

2019-11-18 23:01:20 Fara alogeni in functii publice ! Fara neocomunismul ue !

Iohannis, acest Fujimori corupt și trădător al României Posted by justitiarul 1 hour ago Nu știu dacă vă consolează cu ceva, dar nu suntem chiar singurii din lume care am acceptat să fim conduși de un minoritar etnic și corupt până în măduva oaselor: trafic internațional de copii, furt de case prin uz de fals, șef al mafiei imobiliare sibiene și retrocedări frauduloase prin abuz de putere și incompabilitate, el retrocedând, ca primar, imobile către un o.n.g. (FDGR) condus tot de de el, după ce acesta s-a declarat oficial, prin instanța de judecată, succesor al unei organizații hitleriste din Al Doilea Război Mondial! În această circumstanță, a etnicului minoritar corupt așezat de alții în fruntea unei țări, merită menționat faptul că Iohannis Klaus Werner este al doilea etnic minoritar și corupt devenit președinte, la nivel mondial, după fostul președinte al republicii Peru, japonezul Alberto Fujimori. Acesta a condus Peru din 1990 până în noiembrie 2000 (tot 10 ani, ca Băsescu și probabil Iohannis!), acum fiind în pușcărie cu o condamnare la 25 de ani de închisoare. Alberto Fujimori fost „ales” preşedinte într-o țară latină tot pe considerentul că japonezii sunt mai corecţi decât peruanii, ca și legenda cu nemții mai cinstiți ca românii și ca restul omenirii. S-a văzut cât sunt nemții de corecți, când cu înșelăciunea mondială numită Volkswagen! La fel și cu corectitudinea japoneză a lui Fujimori. Atât de corect a fost şi acela, încât a jefuit ţara şi a fugit în anul 2000, din Peru în Japonia, ca să scape de o condamnare pentru deturnări de fonduri și crime politice! Când a luat viteză spre țara de proveniență, Alberto Fujimori era președintele în funcție al Perului. Alberto Fujimori execută o condamnare de 25 de ani în Peru pentru corupție (delapidarea a 15 milioane de dolari) și încălcări ale drepturilor omului (crime și sterilizări), fiind extrădat de Chile în septembrie 2007. A fost arestat în Chile pe baza unui mandat internațional, în anul 2005, după ce Japonia refuzase să-l mai găzduiască, fiind astfel obligat să se refugieze tot în America de Sud. Se vede treaba că peruanii tot nu s-au învățat minte, din moment ce Keiko Fujimori, fiica fostului președinte ajuns acum pușcăriaș, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 10 aprile 2016, al doilea tur fiind programat în 5 iunie.Este demn de menționat și concurența pe care a devansat-o japoneaza Keiko Fujimori în primul tur de scrutin, contracandidații ei fiind un evreu polonez și o franțuzoaică. Se vede treaba că peruanii băștinași au interzis la președinția propriei țări! A câștigat alegerile evreul Pedro Pablo Kuczynski sosit din șerpăria cămătarilor sioniști de la Banca Mondială, acesta fiind președintele Perului doi ani, din 28 iulie 2016 până în 23 martie 2018. Acesta, ca funcționar al Băncii Mondiale a avut cetățenie americană până în noiembrie 2015, când a renunțat la ea pentru a putea candida la președinția Perului. Pedro Pablo Kuczynski În perioada cât a fost președinte, mai precis în 24 decembrie 2017, ovreiul globalist Pedro Pablo Kuczynski l-a grațiat pe escrocul japonez Alberto Fujimori, tatăl fostei sale contracandidate. „Corb la corb nu-i scoate ochii” și nici un alogen coruptla unui alt alogen la fel de corupt și criminal pe deasupra. Grațierea cunoscută sub numele de „Indulto de Navidad” (Grațierea de Crăciun) a stârnit proteste în Peru. Protestatarii l-au acuzat pe Kuczynski de corupție, susținând că acesta a răsplătit-o pe Kenji Fujimori care i-a asigurat succesul în alegeri. Ovreiul a fost forțat să-și anunțe demisia în 21 martie 2018, după ce mass-media peruană a fost invadată de dovezi, incusiv video, privind implicarea lui Kuczynski în acte de corupție. Boșorogul japonez nu a stat prea mult în libertate. În 3 octombrie 2018, grațierea lui Fujimori a fost anulată de Curtea Supremă din Peru și după o perioadă de spitalizare s-a întors la închisoare în 23 ianuarie 2019. Deci, în concluzie, e musai ca Peru să fie condus permanent de alogeni, ei, autohtonii, nefiind capabili să se conducă singuri! Parcă am mai văzut „desenul” acesta undeva, cu un alogen trădător, fidel intereselor străinilor, ajuns președinte peste turma băștinașilor cu creierii spălați și care numește, la rândul lui, tot alogeni trădători ca premieri, șefi ai serviciilor secrete, ambasadori sau consilieri prin preajma lui… Statele ale căror interese sunt reprezentate de Klaus Werner bIohannis îl răsplătesc poe acesta pentru merite și servicii deosebite în slujba lor. (Click pe imagine pentru mărire!) În ceea ce privește consecvența celor din Peru, se pare că sunt alții care ne depășesc în naivitate… asta ca să nu-i spunem fățiș prostie! Oare ce s-ar întâmpla dacă ar intra Traian Băsescu la pușcărie și după aceea, pe model peruan, românii ar alege-o pe Elena Băsescu (EBA) ca președinte? Nu-i exclus să demonstrăm, totuși, că suntem campioni mondiali la tembelism! Avem ocazia să facem asta în 24 noiembrie 2019, dacă îi vom asigura impostorului de la Cotroceni, prin votul nostru, încă cinci ani de huzur în lux, cu alai împărătesc, onoruri și vacanțe pe plaje exotice, simultan cu sinuciderea noastră ca neam și deschiderea largă a porții către jefuirea totală a țării și dezmembrarea României. Marius Albin MARINESCU PS: Nu am insistat în articolul acesta asupra acuzațiilor de corupție. Pentru cârcotași, prezint mai jos articole de investigații, semnate de mine, unde se regăsesc acuzele respective, susținute de dovezi indubitabile. Despre traficul de copii aici: Este incontestabilă implicarea lui Klaus Werner Iohannis în traficul internaţional de copii! Atenție, eu nu i-am acuzat pe soții Iohannis de trafic de copii pentru organe fiindcă nu am avut dovezi! Cel care a făcut-o a fost Dan Tăpălagă, actualul pupincurist prezidențial, în anul 1997. Eu am acuzat familia Iohannis de trafic internațional de copii, acuzație pe care o mențin și acum, chiar dacă acei copii trăiesc. Despre furtul a două case, din patrimoniul statului român, de către familia Iohannis, aici: Regele Soare, nemulțumit că Justiția i-a luat o casă și l-a lăsat cu ochii în soare! Despre mafia imobiliară din Sibiu, condusă de Klaus Iohannis puteți să citiți aici: Doamna Kovesi, cu mafia imobiliară sibiană care a jefuit statul ca și mafia ANRP, cum rămâne? Despre altă mafie imobiliară, de data aceasta pe criterii entice, aici: Jaf imobiliar la Sibiu, retrocedări ilegale către FDGR, succesor al organizaţiei naziste Grupul Etnic German http://www.justitiarul.ro/iohannis-acest-fujimori-corupt-si-tradator-al-romaniei/ UN CAZ SCOALA, UN EXEMPLU PENTRU CEI CARE "AU INDRAGIT STRAINII", IN CARE VEDEM CUM IUDEOMASONII OCUPA INSTITUTIILE UNUI POPOR CU ALOGENII LOR, TRANSFORMANDU-L IN POPULATIE, MANIPULAT SI BATJOCORIT CU "ALEGERILE" LOR, ADUCAND LA "VOT", POPULATIA SPALATA PE CREIER SA ALEAGA INTRE DOUA RELE, RELELE LOR : DOI CORUPTI, CONTROLABILI, SANTAJABILI, UNUL ALOGEN, ALTUL COADA DE TOPOR...SAU DE CE NU, SA SE IMPLINEASCA CULMEA INDOBITOCIRII SI SPALARII PE CREIER : DOI ALOGENI...PENTRU CA AUTOHTONII SANT, NU-I ASA : "CORUPTI", "HOTI", VAI DE EI....SI LE TREBUIE "JUSTITE INDEPENDENTA" SI STAT DE "DREPT", DAR NUMAI "JUSTITEA" AVIZATA SI PREMIATA DE AMBASADELE LOR, SI NUMAI STATUL LOR DE "DREPT", ALTFEL NU...CA NU MAI E "DEMOCRACY" SI..."VIN RUSII"...!