Cristian Pîrvulescu: Plecarea Vioricăi Dăncilă nu rezolvă nimic

Cristian Pîrvulescu: Această soluție interimară nu rezolvă nici pe departe o problemă cronică a partidului, care nu a făcut decât să se dezvolte pe parcursul anilor. Reforma nu se poate face într-un an electoral. 2020 este un an electoral. Reforma se amână sau nu se va mai realiza niciodată. Este doar o încercare foarte rapidă a partidului de a-și redresa imaginea și de transmite un semnal, în special către aleșii săi, către primari, cei care urmează să se confrunte cu electoratul într-o jumătate de an. Aceia au fost înspăimântați de valul anti PSD. Dincolo de votul pro-Iohannis, a fost un puternic val anti-PSD care continuă și care arată o sensibilitate extraordinară acolo unde PSD părea de neînvins, în zonele rurale. Dincolo de discuții legate de procente, de harta României, care arată altfel decât de obicei la alegerile prezidențiale, realitatea din fiecare localitate, dacă ne uităm pe rezultatele din secțiile de vot, este că PSD se află în redutele sale, în comune.