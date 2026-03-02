AUR a adoptat moțiunea prin care propune un nou contract social pentru România

Sursă: Realitatea.Net

Alianța pentru Unirea Românilor a organizat la finalul săptămânii trecute, la Cluj, ședința Consiliului Național de Conducere (CNC), în cadrul căreia a fost adoptată o moțiune în centrul căreia se găsește refacerea legăturii organice dintre stat și cetățeni. Aceasta se traduce în primul rând prin punerea intereselor cetățeanului în centrul preocupărilor și al acțiunilor tuturor instituțiilor statului, fundamentând astfel construcția unui nou program de țară.

În fapt, AUR propune o viziune strategică care să fie adaptată nevoilor reale ale societății și care să vizeze recâștigarea coeziunii sociale.

În cadrul dezbaterilor, membrii CNC au subliniat faptul că nu mai este respectat contractul social original dintre stat și cetățeni, cel încheiat în 22 decembrie 1989.

– Contractul prevedea alegeri libere, dar statul și-a arogat dreptul de a anula oricând alegerile.

Advertising

Advertising

– Contractul prevedea libertate economică și politică, dar statul și-a arogat dreptul de a îngrădi drepturile și libertățile.

– Contractul prevedea ca guvernul să administreze țara, dar guvernul este ocupat să facă legi.

– Contractul prevedea ca statul să asigure educație gratuită, dar singura cale de a accede la educație de calitate este plata meditațiilor private.

– Statul român a fost incapabil să transfere creșterea economică destul de consistentă și asupra cetățenilor și a companiilor românești. În schimb, guvernul și companiile străine au primit mult mai mult decât li se cuvenea din această creștere economică a ultimelor zeci de ani.

Avem nevoie ca de aer de revenirea la contractul social original, cel din decembrie 1989, și de refacerea, pe această cale, a legăturii organice dintre stat și cetățeni, precum și de recâștigarea coeziunii sociale.

Revenirea la contractul social original presupune ca în centrul activității guvernului să fie redarea către cetățeni a libertății economice și politice.

Obiectivele statului vor fi astfel redefinite:

-creșterea calității vieții,

-combaterea sărăciei,

-oferirea unei șanse reale la prosperitate pentru toți cetățenii.

Contractul social original va fi centrat pe:

– un nou tip de distribuție a creșterii economice, care să favorizeze întreaga populație și companiile românești;

– capitalul național, ca motor al dezvoltării;

– o viziune strategică de dezvoltare, având educația la bază;

– refacerea ascensorului social pe baza performanțelor școlare;

– redarea sentimentului de dreptate.

România trebuie să înțeleagă sensul schimbărilor din Europa și din lume și să valorifice acest context în interesul național, inclusiv prin reluarea și formalizarea proiectului unionist, ca ofertă totală și perenă de Re-unire adresată Republicii Moldova.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026