Pamela Anderson s-a căsătorit pentru a cincea oară!

Cei doi şi-au rostit jurămintele de credinţă în cadrul unei ceremonii discrete, ce a fost organizată în Malibu, potrivit publicaţiei americane The Hollywood Reporter.



Pamela Anderson, în vârstă de 52 de ani, fostă protagonistă a serialului "Baywatch", a început relaţia cu Jon Peters, un producător de film în vârstă de 74 de ani, aflat în spatele unor producţii precum "Flashdance" şi "A Star Is Born", în 2019 în urma despărţirii sale de fotbalistul Adil Rami.



Cei doi au mai avut o scurtă relaţie şi în urmă cu 30 de ani, după ce s-au cunoscut la o petrecere organizată la conacul Playboy din Los Angeles.



Pamela Anderson a fost căsătorită între anii 1995 şi 1998 cu rockerul Tommy Lee, cu care are doi fii. Starleta canadiană a fost căsătorită şi cu cântăreţul Kid Rock din 2006 până în 2007, dar şi de două ori cu jucătorul de poker Rick Salomon.