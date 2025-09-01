Gulf Stream s-ar putea prăbuși mai repede decât anticipau oamenii de știință

Cercetătorii avertizează că acest curent oceanic, responsabil pentru iernile blânde din Europa, se degradează într-un ritm mai accelerat decât se credea până acum și ar putea înceta să funcționeze chiar în a doua jumătate a secolului.

Potrivit specialiștilor, AMOC ar putea începe să se prăbușească începând cu anii 2060, iar în scenariile cele mai pesimiste chiar mai devreme, până în 2055. Această posibilă oprire ar produce schimbări climatice dramatice pe continentul european: temperaturile ar scădea semnificativ, iar precipitațiile s-ar diminua, crescând riscul de secetă severă și afectând direct agricultura.

„Gulf Stream transportă apa caldă din tropice spre nord și face ca iernile din Europa să fie mult mai blânde decât în alte regiuni aflate la aceeași latitudine, precum Canada. Studiul arată că acest mecanism vital s-ar putea opri în timpul vieții noastre”, a transmis comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, descriind rezultatele drept un „semnal de alarmă”.

Contextul actual al schimbărilor climatice accentuează îngrijorările. Planeta s-a încălzit deja cu aproximativ 1,3 grade Celsius față de perioada preindustrială, iar politicile climatice în vigoare indică o traiectorie de creștere până la 2,7 grade. Într-un scenariu extrem, cu emisii necontrolate și o încălzire globală de peste 4 grade, colapsul AMOC ar putea fi iminent chiar în primele decenii ale acestui secol.

Pentru Europa, consecințele unui astfel de dezastru climatic ar însemna nu doar ierni mai reci și veri secetoase, ci și o destabilizare a ecosistemelor și o provocare uriașă pentru securitatea alimentară și energetică.