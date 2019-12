Violență de Crăciun. Tineri bătuți de viceprimar și iubitele lor sechestrate

“Eu cu fratele meu am închiriat nişte ATV-uri. Eram eu cu iubita mea şi el cu iubita lui. Am încălcat o aşa-zisă proprietate privată, care nu era semnalată în niciun fel. Pe unde am intrat noi, ne-a blocat un jeep, ca să nu mai putem ieşi. Din el a coborât un om, a luat de jos un par şi a început să ne ameninţe. Fratele meu a încercat să explice că nu am ştiut şi că ne pare rău, dar când să plecăm nea spus că noi nu plecăm nicăieri, agresând iubitele noastre. Dânsul este fratele viceprimarului din Arieşeni. (…).Nu vorbim aici despre oameni, vorbim despre viceprimarul Arieşeniului, cel ce stă în mașină și îmi calcă telefonul atunci când coboară să îl lovească pe fratele meu, după ce fratele lui mi-a dat în cap pentru ca am avut tupeul de a scoate telefonul și filma cum dânsul sparge ATV-urile. Blonduţul din imagine este una din încă 5 persoane apărute în, altercație fiind la fel de revoltat și pregătit să atace”, mărturisteşte tânărul.

Băiatul susţine că s-a ajuns, inclusiv, la sechestrare şi ameninţare cu moartea.

“Ţin să menționez atât sechestrare, amenințare cu moartea, lovituri multiple la cap având scris pe foaie, eu personal, (fractură parietală în urma atacului) tentativă de omor (6-7 oameni năvală peste fratele meu, lovindu-l puternic în zona capului, cervical + tâmple, (desigur viceprimarul nu lispsea cu picioarele și pumnii) și cel mai important, tentativă de viol, pentru că alt motiv de a leșina iubiții unor fete și a începe să le tragi de geci, spunându-le că nu pleacă nicăieri și amenințându-le cu moartea nu văd logic, te poți crede cine vrei dar nu uita că ești un om!”, a mai povestit Emi Pustea pe Instagram.