Patru răniți în urma unui accident cumplit la Buzău

Din primele date, autoturismul condus de o șoferiță de 26 de ani din Gheraseni, din direcția București către Buzău, la ieșire din localitatea Costești, a intrat în coliziune cu autoturismul condus din sens opus de un bucureștean de 43 de ani.

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferiței și a celor doi pasageri-un bărbat de 28 de ani și o minoră de 2 ani, dar și a șoferului bucureștean, toți 4 fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

In urma accidentului rutier produs pe raza comunei Costești, la U.P.U. au ajuns 2 victime, dintre care un copil in vârstă de 3 ani, in stare foarte grava, intubat, și tatăl acestuia, cu multiple leziuni. Se pare că tatal copilului are o fractura deschisa de humerus.

