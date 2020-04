Incident șocant, într-un cartier din Turnu Severin: o casieră a fost agresată și scuipată în magazin

"La 22.00, (sambata seara, n.r.), a venit un domn. A cerut o lamaie. A zis ca nu are portofelul la el si vine dimineata sa imi achite. Eu i-am zis ca nu il cunosc si nu ii pot da pe datorie. Atunci a inceput sa ma injure. Foarte urat a vorbit. O doamna, care era in magazin, i-a platit lamaia. El a luat lamaia, dupa care a inceput sa ma scuipe si sa ma injure si mai urat. Nu l-am vazut niciodata pana acum. Era prima data. Am chemat-o pe doamna (patroana firmei). Apoi si pe doamna a injurat-o foarte urat si a si impins-o. E foarte urat ce s-a intamplat. Lucrez de doi ani si ceva aici si nu mi s-a intamplat niciodata asa ceva", povesteste casiera, pentru actualmehedinti.ro.

Barbatul s-ar fi intors, de curand, din strainatate.

Incidentul a fost surprins de camarele de supraveghere din magazin.