În locul pungilor convenționale, Marc Dupont folosește lăzi din lemn natural, proiectate special pentru a menține echilibrul perfect între umiditate și temperatură. Această tehnică, deși cunoscută în unele gospodării din România, provoacă dezbateri aprinse în Franța, unde consumatorii sunt obișnuiți cu soluții moderne și rapide.

„Crusta rămâne crocantă, miezul moale, iar risipa s-a redus considerabil. Pâinea rezistă mai bine și mai mult timp.”

Abordarea lui Marc a încurajat, de asemenea, alte companii locale să își reconsidere practicile de ambalare. Inițiativa, deși este adoptată treptat, continuă să genereze dezbateri în rândul consumatorilor și al profesioniștilor din industrie.

Deși nu pot fi ignorate aspectele ce țin de confortul stilului de viață contemporan, precum și anumite constrângeri care limitează aplicarea pe scară largă a unor metode tradiționale, există gesturi simple care pot avea un impact real. Înlocuirea ambalajului din plastic cu un recipient din lemn pentru păstrarea pâinii este un exemplu grăitor — o schimbare modestă, dar cu efecte vizibile asupra prospețimii produsului și asupra mediului.