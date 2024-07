Sfantul Andrei Criteanul s-a nascut in Damasc, in jurul anului 660. Din viata sa, aflam ca micutul Andrei nu a vorbit pana la varsta de 7 ani, cand intr-o duminica, dupa ce a primit Sfanta Impartasanie, a inceput sa vorbeasca cu o abilitate nemaintalnita. La varsta de 15 ani merge la Ierusalim unde devine calugar la Biserica Sfantului Mormant. Dupa numai cativa ani devine secretar al patriarhului de Ierusalim.

In 685, Teodor, Patriarhul Ierusalimului, il trimite la Constantinopol pentru a confirma acceptarea din partea Patriarhiei, a decretelor celui de-al Saselea Sinod Ecumenic, impotriva monotelismului. In timpul in care a stat in capitala Imperiului, Sfantul Andrei a fost hirotonit diacon, si a slujit pe langa un orfelinat si un azil de batrani. In jurul anului 700 a fost numit Arhiepiscop de Gortyna, dioceza a Mitropoliei Cretei. Moare in insula Lebos, in jurul anului 740. Biserica il cinsteste in data de 4 iulie. Nu trebuie insa confundat cu Sfantul Andrei cel din Creta sau “Calivitul”, praznuit pe 17 octombrie, care a dobandit moarte martirica in 766.

Andrei Criteanul este cunoscut ca unul dintre cei mai de seama si mai prolifici creatori de canoane si imne, deosebite prin frumusetea formei si profunzimea gandirii.

El a compus Canonul cel Mare (Canonul de pocainta) din Triod, canon format din 250 de tropare. Canonul Sfantului Andrei Criteanul se citeste de doua ori in Postul Mare, astfel: unele parti, la Pavecernita Mare din primele patru zile ale Postului, si, in intregime, in a cincea saptamana, in cadrul slujbei Utreniei.

Andrei Criteanul a mai scris stihiri (tropare) si pentru unele sarbatori in afara Postului:

Triode la Pavecernita in Duminica Floriilor, apoi triode la utrenie: luni, marti, miercuri si joi, in Saptamana Patimilor.

Canoane la Invierea lui Lazar, in Duminica Mironositelor, la Nasterea Maicii Domnului si a Sfantului Ioan Botezatorul si la Zamislirea Sfintei Ana.

Stihiri la Intampinarea Domnului, la Inaltarea Sfintei Cruci, la Nasterea lui Hristos, la Sfintii Apostoli Petru si Pavel si la Sfantul Apostol Andrei.

Tot Sfantului Andrei ii sunt atribuite Canonul de pocainta catre Domnului Iisus Hristos si Canonul randuielii la iesirea sufletului.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfantului Simeon;

- Sfantului Andrei Rubliov;

- Sfantului Sfintitului Mucenic Teodor, episcopul Chirinei;

- Sfantului Mucenic Teodot;

- Sfantului Mucenic Donat, episcopul Leviei;

- Sfintei Mucenite Chiprila;

- Sfintelor Aroa si Luchia;

- Sfintei Asclipia;

- Sfantului Sfintitului Mucenic Teofil;

- Sfantului Cuvios Menighi.