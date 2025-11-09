Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la cele joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 de câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Potrivit Loteriei Române, la jocul Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro), iar la Joker, categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro).

De asemenea, la Noroc Plus, la categoria I, suma acumulată depășește 78.800 de lei (peste 15.500 de euro), în timp ce la Loto 5/40, categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro).

În același timp, la jocul Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 40.900 de lei.

Potrivit sursei citate, la extragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

În plus, la Joker, la categoria a III-a, s-a consemnat un câștig 66.274,65 lei, cu un bilet jucat online pe platforma bilete.loto.ro.