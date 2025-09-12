De la clasă la un nou început

Butler, fost cadru didactic de engleză și matematică, spune că anii grei de muncă și-au pus amprenta asupra sănătății ei. „Am început să iau în greutate, aveam tensiunea ridicată și simțeam că trebuie să mă opresc. Mi-am dorit să mă retrag într-un loc liniștit”, povestește ea.

Inițial, a analizat mai multe destinații – Costa Rica, Honduras, Marea Britanie –, dar Italia a rămas mereu în fruntea listei. Decizia a fost luată după ce a aflat de programul de revitalizare a localităților subpopulate din Latronico, o comună pitorească din regiunea Basilicata. Din 2021, autoritățile locale pun la dispoziție case la prețuri reduse, tocmai pentru a atrage noi locuitori.

Dragoste la prima vedere

Căutând online, Amelia a descoperit o casă veche, aflată într-un cartier istoric, cu vedere către Valea și râul Sinni. „Doar din fotografie m-am emoționat până la lacrimi. Am simțit că acolo este locul meu”, spune ea.

Fără să o viziteze înainte, a hotărât să o cumpere. Prețul inițial era de 14.000 de euro, dar a reușit să negocieze la 12.500 de euro. Locuința are un dormitor, o mică pivniță pentru depozitare și un balcon cu priveliște. Tranzacția, încheiată prin intermediul unei platforme locale și asistată de notari, a durat aproximativ patru luni.

Adaptarea la viața de sat

Butler a văzut pentru prima dată casa abia în mai 2023, când a venit împreună cu fiica ei. „Mi-a plăcut faptul că trebuie să urci pe alei pietruite ca să ajungi acasă. Totul era calm, exact așa cum mi-am imaginat o viață europeană”, povestește ea.

Astăzi, Amelia își împarte timpul între Philadelphia și Latronico, unde s-a integrat surprinzător de repede. „Îmi place atmosfera. Oamenii ies dimineața la cafea, iar seara toată lumea se adună în piață. Iar mâncarea… ingredientele sunt atât de proaspete încât parcă au alt gust”, spune ea.

Singura dificultate cu care s-a confruntat a fost programul neobișnuit al magazinelor, care se închid la prânz și se redeschid abia după-amiaza. În rest, după ce a vizitat țări precum Portugalia, Japonia sau Costa Rica, Butler afirmă că adaptarea la viața din sudul Italiei i s-a părut naturală.

„Am găsit liniștea și echilibrul pe care le căutam de mult timp. Pentru mine, Latronico este acasă”, concluzionează ea.