O vedetă a postului pleacă după 25 de ani de la Pro TV - Schimbare spectaculoasă pe piața media

Transfer. Bebe Cotimanis vocea-emblemă a Pro TV, timp de 25 de ani, este noua voce a postului Prima TV, potrivit unui anunț al postului, scrie paginademedia.ro.

Cotimanis trece la Prima TV din 5 octombrie și va fi vocea postului. De asemenea, el va fi auzit și la celelalte televiziuni sportive ale grupului Clever Media - Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K.

Costimanis schimbă postul după o lungă colaborare cu Pro TV, timp în care acesta a fost vocea promourilor Pro TV. Cotimanis a fost, în trecut, și unul dintre jurații Românii au talent. Printre altele, Cotimanis joacă și în serialul „Vlad”, care se difuzează pe Pro TV. „Vocea” lui Bebe Cotimanis a dispărut, însă, de luni bune de pe Pro TV. În locul său, s-a auzit, printre alții George Vintilă, om de radio.