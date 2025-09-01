Top țări turistice în vara 2025

Pe locul al doilea s-a situat Turcia, care a atras peste 253.000 de vizitatori, menținându-și astfel poziția de destinație de top pentru vacanțele verii. Ambele țări au fost preferate în principal pentru sejururi de recreere, în timp ce deplasările în interes de afaceri au avut o pondere redusă.

România a reușit să se claseze pe locul al treilea, cu aproape 92.000 de turiști bulgari care au ales să își petreacă vacanța aici. Următoarele poziții au fost ocupate de Germania (56.700 de vizitatori) și Serbia (54.300).

Și alte state europene au atras zeci de mii de bulgari: Italia a primit 38.400 de turiști, Franța – 34.800, iar Republica Macedonia de Nord – 33.200. Spania a înregistrat 31.500 de vizitatori, în timp ce Austria a fost destinația a 28.800 de bulgari.

Datele confirmă tendința bulgarilor de a-și petrece vacanțele de vară, în special în luna iulie, în destinații apropiate geografic, dar atractive prin servicii și oferte turistice diversificate.