Cercetătoarea „a murit din cauze naturale”, în California, a anunţat Institutul Jane Goodall într-o postare pe reţelele sociale.

„Descoperirile făcute de dr. Goodall ca etolog au revoluţionat ştiinţa, iar ea a fost o susţinătoare neobosită a protejării şi refacerii lumii noastre naturale”, se arată în comunicat.

Primatologul devenit conservaţionist şi-a transformat dragostea pentru fauna sălbatică într-o campanie de-o viaţă care a dus-o dintr-un sat englezesc de pe malul mării în Africa şi apoi în întreaga lume, în căutarea unei mai bune înţelegeri a cimpanzeilor, precum şi a rolului pe care îl joacă oamenii în protejarea habitatului lor şi a sănătăţii planetei în general.

Goodall a fost o pionieră în domeniul său, atât ca femeie de ştiinţă în anii 1960, cât şi pentru munca sa de studiere a comportamentului primatelor. Ea a creat un drum pe care l-au urmat apoi o serie de alte femei, printre care şi regretata Dian Fossey.