Ce trucuri trebuie sa cunosti pentru un gratar perfect in aer liber? (P)

Asadar, ce trebuie sa stii ca experienta culinara sa fie un adevarat succes? Tucurile gratarului perfect reprezinta un mix intre alegerea ustensilelor potrivite, grill-ului care sa indeplineasca scopurile tale culinare, dar si modul de gatire a preparatelor.

Acum, sa iti dezvaluim pe scurt secretele gratarului perfect in aer liber:

Cum alegi gratarul potrivit?

Gratarul ideal pentru experienta culinara pe care ti-o doresti este acela care indeplineste nevoile tale. Asadar, este foarte important sa tii cont de capacitatea de gatire pe care o prezinta grill-ul, astfel incat sa se potriveasca cu numarul invitatilor la gratar. Pe langa asta, combustibilul pe care functioneaza este un alt aspect ce poate influenta sesiunea de gatit. Poate iti doresti sa faci un upgrade de la clasicul gratar pe carbuni sau lemne si sa optezi pentru un gratar electric profesional. Cu un gratar electric, poti pregati preparatele tale favorite, si ale celor dragi intr-un timp extrem de scurt si cu 0 riscuri de ardere. Poti opta pentru variante metalice, cu placa de fonta cu suprafata neteda sau cu striatii, sau pentru modele portabile si mobile, cu diverse inaltimi si functii.

Cu un gratar electric, poti pregati preparatele tale favorite, si ale celor dragi intr-un timp extrem de scurt si cu 0 riscuri de ardere. Poti opta pentru variante metalice, cu placa de fonta cu suprafata neteda sau cu striatii, sau pentru modele portabile si mobile, cu diverse inaltimi si functii.









Cum pregatesti grill-ul pentru sesiunea de gatit?

Procesul de pregatire a gratarului tau pentru experienta culinara are la baza o serie de ustensile gratar absolut necesare pentru a obtine rezultatul dorit. Indiferent ca detii un gratar din fier clasic tip grill, unul ceramic, o vatra pe lemne din otel sau un gratar electric, gasesti tot ce ai nevoie pentru preparate suculente si apetisante. Poti incepe cu incalzirea gratarului pentru a-l curata mult mai usor, urmand ca mai apoi sa indepartezi cu atentie murdaria sau grasimea ramasa din sesiunile de gatit anterioare. Pregatirea si intretinerea gratarului impecabil pentru cat mai multe experiente de gatit in aer liber necesita, de asemenea, si combustibilii potriviti, huse de protectie profesionale, sau alte accesorii pentru mentenanta grill-urilor.

Cum alegi carnea potrivita pentru gratar?

Adeptii gatitului in aer liber stiu ca alegerea carnii potrivite poate influenta calitatea gratarului. Secretul consta in pregatirea carnii si mai ales tipul acesteia. O carne buna pentru gratar este un pic mai grasa, astfel incat sa-si pastreze suculenta si fragezimea. Daca vrei sa faci un gratar de porc, ceafa, coastele si fleica vor avea un gust delicios. In ce priveste carnea de pui, aripioarele si pulpele sunt favoritele pentru gatirea pe grill. Daca iti este pofta de un gratar de berbecut, iti recomandam sa alegi cotlete, care, garantat, vor fi pe gustul majoritatii. Carnea de vita, pe de alta parte, trebuie aleasa cu mare atentie pentru gratar, pentru a nu risca sa fie prea tare. Bucatile cu fire de grasime intramusculara sunt cele mai potrivite, pentru ca asigura fragezirea fripturii. Opteaza pentru antricot, coaste sau chiar vrabioara, care e mai slaba, insa are o aroma intensa pregatita pe gratar.

Asadar, daca vrei sa iti impresionezi familia si prietenii cu un gratar ca la carte, trucurile noastre te vor ajuta sa ai parte de un rezultat cu adevarat apetisant.