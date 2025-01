"La acest moment toti trebuie sa fim impreuna, sa fim uniti, sa luam decizii care ne vor influenta viata noastra pe viitor si chiar si in prezent.

Si atunci, ca un bun cetatean roman, am considerat ca trebuie sa actionez in constinta mea si am formulat aceasta plangere penala impotriva dl. Klaus Iohannis, impotriva dl. Marcel Ciolacu si a tuturor membrilor CCR pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat, trafic de influenta, abuz in serviciu si tradare.

In primul rand, cred ca se impune ca toti cetatenii din aceasta tara sa fim activi, sa fim uniti ca sa putem duce la bun sfarsit drepturile care ne sunt recunoscute de Constitutia Romaniei", a declarat avocatul.