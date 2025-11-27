Banda sfidătoare, prinsă după mii de tranzacții frauduloase

Investigatorii britanici au identificat gruparea după o avalanșă de sesizări privind retrageri suspecte la ATM-uri. Schema implică dispozitive electronice modificate care păcăleau mecanismele de securitate ale bancomatelor, permițând retrageri repetate și neautorizate. În total, rețeaua a efectuat peste 3.300 de tranzacții false.

Membrii bandei acționau coordonat, având persoane dedicate supravegherii zonelor vizate, iar centrul lor logistic din Regatul Unit se afla în Luton, Bedfordshire.

Percheziții spectaculoase în România: piscină cu mesaj provocator și mașini de lux

În urma informațiilor obținute în Marea Britanie, autoritățile române au deschis o investigație paralelă. Stilul de viață extravagant al membrilor grupării a atras rapid atenția. În județul Bacău, cu sprijinul Europol și Eurojust, au fost efectuate 18 percheziții.

La una dintre locații, anchetatorii au descoperit o proprietate amenajată ca o adevărată fortăreață: o piscină în aer liber pe al cărei fund era inscripționat mesajul sfidător „F*** the Police”, același text fiind afișat și pe poarta complexului. În curte au fost găsite autoturisme de lux – printre care un Lamborghini și un Porsche.

În Regatul Unit, polițiștii au confiscat echipamente electronice programate să manipuleze sistemele ATM-urilor, dar și un bancomat cumpărat din China, folosit probabil pentru testarea metodelor de fraudă.

Condamnări însumând peste 18 ani de închisoare

La Luton Crown Court, șase membri ai rețelei au fost condamnați după ce și-au recunoscut vinovăția pentru conspirație la fraudă și spălare de bani:

Razvan Verde, 31 de ani – 4 ani și 4 luni. Considerat un coordonator al operațiunilor, implicat în fraude de 340.000 €.

Gabriel Rosu, 33 de ani – 3 ani și 6 luni. Responsabil de planificare; telefonul său conținea imagini cu bancomate vizate.

Constantin Boghiu, 25 de ani – 3 ani și 3 luni. A efectuat cel puțin 35 de deplasări la ATM-uri, provocând pagube de 150.000 €.

Marius Chifan, 33 de ani – 3 ani. A deschis conturi, a procurat carduri și a supravegheat obiectivele.

Alexandru Militaru, 25 de ani – 2 ani și 5 luni. Implicat în fraude de aproximativ 115.000 €.

Christian Cimpoesu, 28 de ani – 1 an și jumătate. Condamnat anterior pentru zece atacuri asupra bancomatelor.

Alți trei membri ai grupării urmează să fie judecați în următoarele luni. Toți cei condamnați vor fi expulzați după executarea pedepselor.

Autoritățile: „Au crezut că nu pot fi atinși”

Detectivul Dan Barker, din cadrul Unității de Operațiuni Speciale pentru estul Angliei, a declarat că membrii rețelei aveau convingerea că sunt invincibili:

„Este evident că banda se considera deasupra legii, atât aici cât și în România. Aroganța lor era vizibilă în toate acțiunile, însă au subestimat efortul coordonat al anchetatorilor”, a spus acesta.

Barker a subliniat că tehnologia utilizată de grupare era „extrem de sofisticată” și că investigația a permis reconstituirea metodelor folosite. În prezent, poliția lucrează cu operatorii de bancomate pentru a preveni atacuri similare.