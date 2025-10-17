Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu omologul său american, Donald Trump, potrivit AFP.

Cei doi lideri urmează să discute despre războiul din Ucraina și, în special, despre rachetele americane Tomahawk, pe care Kievul speră să le obțină și care ar permite Ucrainei să lovească adânc în interiorul teritoriului rus.

Volodimir Zelenski ajunge iar la Casa Albă, pentru a treia oară în noul mandat al lui Donald Trump. Înainte de a se vedea cu Zelenski, Trump a discutat la telefon cu Vladimir Putin.

Trump a adăugat că relația dintre cei doi este una foarte dificilă.



Între timp se pune la punct o întâlnire față în față între Donald Trump și Vladimir Putin. Partea americană ar vrea ca discuția să aibă loc în Ungaria, la Budapesta.