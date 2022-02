Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a afirmat luni seară că ţara sa se va confrunta cu presiuni tot mai mari de a impune sancţiuni Rusiei, însă va rezista acestora, transmite marţi Tanjug.



Vorbind la Pink TV din Principatul Monaco, unde se află într-o vizită oficială, Vucic a spus că presiunea va veni din diferite părţi şi va avea legătură şi cu relaţiile din regiunea Balcanilor de Vest.



'Pentru că, atunci când ei nu îi pot răspunde cuiva mai puternic decât suntem noi, îşi spun: ''Să ne demonstrăm puterea pe cineva care este mai puţin puternic''', a susţinut Vucic.



Calea pentru a rezista unei astfel de presiuni este 'prin unitate, simţ de responsabilitate şi seriozitate', a mai afirmat preşedintele sârb.



'Nu avem de ales decât să fim în stare să rezistăm. Am avut multe momente dificile, dar noi avem ţara noastră şi nu o putem schimba pentru nicio alta. Este ţara copiilor noştri', a adăugat Vucic.



El a spus că a primit deja apeluri telefonice în legătură cu impunerea de sancţiuni Rusiei.



'Nu am discutat despre asta cu preşedintele francez Emmanuel Macron, cu el am vorbit mult despre Balcanii de Vest. El este corect în această privinţă şi vrea să audă ce avem noi de spus', a afirmat Vucic, care purtase în cursul zilei o convorbire telefonică cu omologul său francez.



Vucic a mai arătat că Serbia are o economie puternică şi va găsi o cale de a ieşi dintr-o nouă criză internaţională datorită sistemului său fiscal stabil.



Nu va fi uşor, dar va fi mai uşor pentru Serbia decât pentru multe alte ţări, a adăugat el.



Tanjug mai relatează că Aleksandar Vucic a început marţi vizita oficială în Monaco, unde a fost întâmpinat de prinţul Albert al II-lea.



Vucic va asista la semnarea unui acord-cadru de cooperare între ţara sa şi Monaco şi va primi cea mai înaltă distincţie de stat a principatului.



Preşedintele sârb este însoţit în această vizită de ministrul de externe Nikola Selakovic.