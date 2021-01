Șase politicieni republicani ar urma să voteze în favoarea acuzării președintelui Trump. CINE sunt aceștia

Conform Hotnews, Newhouse se alătură acum altor republicani care au spus că vor vota pentru acuzarea lui Trump. Cel puțin șase au spus că vor nu vor respecta unitatea de partid.

Iată lista cu cele șase nume care ar putea pentru punerea sub acuzare a fostului președinte Donald Trump:

My full statement on the House impeachment vote: pic.twitter.com/X74Sgq1Nqu