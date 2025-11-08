UPDATE 18:30 - Putin îl numește pe viceministrul apărării Bulîga în Consiliul Securității Rusiei

Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulîga, unul dintre miniștrii adjuncți ai apărării în ultimul an în cabinetul de la Moscova, în funcția de secretar adjunct al puternicului Consiliu al Securității Rusiei, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, informează Reuters.



Într-un decret separat, Putin l-a numit pe colonelul-general Aleksandr Sancik, care a ocupat până acum funcția de comandant al Districtului militar Sud al Rusiei, în funcția de ministru adjunct al apărării, înlocuindu-l pe Bulîga.



Bulîga, general-locotenent în armata rusă, ocupa din martie 2024 funcția de viceministru responsabil cu sprijinul logistic.



El a preluat funcția în contextul unei serii de cazuri de corupție care au început în aprilie 2024 și în care peste 12 oficiali, inclusiv trei foști miniștri adjuncți ai apărării, au fost arestați sub acuzații de delapidare și luare de mită.



Ministrul apărării, Serghei Șoigu, cu o vechime îndelungată în funcție, a fost numit secretar al Consiliului Securității în mai 2024, pe fondul scandalurilor de corupție și al criticilor la adresa performanței forțelor ruse în Ucraina.

UPDATE 15:20 - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a desemnat pe Andrei Bulyga, care a ocupat în trecut funcția de ministru adjunct al apărării, în postul de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Decretul prezidențial a fost publicat sâmbătă pe site-ul oficial al Kremlinului.

Într-un decret separat, Putin l-a numit pe generalul-colonel Alexander Sanchik, care fusese comandantul districtului militar sudic al Rusiei, în funcția de ministru adjunct al apărării.

Andrei Bulyga a fost responsabil de sprijinul logistic al Ministerului Apărării din martie 2024.

UPDATE 13:40 - Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a Chişinăului, face parte din componenţa acestui organism consultativ responsabil de coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională.

UPDATE 13:00 - Forțele ruse continuă să avanseze în estul Ucrainei, Moscova revendică un sat cucerit

Rusia a afirmat sâmbătă că forțele sale continuă să avanseze în bătăliile aprinse din jurul orașelor cheie Pokrovsk și Kupiansk, Moscova anunțând și că a cucerit un sat minuscul din estul Ucrainei, transmite Reuters.

Ministerul Apărării a anunțat pe Telegram că forțele sale au capturat Vovche, în colțul de sud-est al regiunii Dnipropetrovsk. Conform datelor statistice ucrainene disponibile, populația satului era de 13 persoane în 2001.



„Unități ale grupării de forțe Vostok au avansat adânc prin apărarea inamică și au reușit eliberarea satului Vovchye din regiunea Dnipropetrovsk”, se spune într-un comunicat citat de Reuters.

UPDATE 11:00 - Ucraina sub atac: 11 persoane ucise, 44 rănite în ultimele 24 de ore

Cel puțin 11 persoane au fost ucise și 44 rănite în urma atacurilor rusești desfășurate în ultimele 24 de ore pe teritoriul Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, scrie The Kyiv Independent.

Raportul precizează că forțele ucrainene au doborât 406 dintre cele 458 de drone lansate de Rusia peste noapte, inclusiv drone de atac de tip Shahed.

De asemenea, Rusia a lansat 45 de rachete de croazieră și balistice, dintre care nouă au fost interceptate.

UPDATE 8:20 - Kievul afirmă că peste 1.400 de africani luptă de partea Rusiei în Ucraina

Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, notează Kyiv Post.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pe cale să cucerească importantul nod logistic Pokrovsk, din estul țării, armata rusă intensifică, de asemenea, bombardamentele asupra instalațiilor de gaz și electricitate din întreaga țară, ceea ce face să se prefigureze o iarnă dificilă pentru civili, în contextul în care temperaturile au început să scadă.

„Inamicul lansează din nou un atac masiv asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei. Din acest motiv, au fost instituite întreruperi de curent de urgență în mai multe regiuni”, a anunțat pe Facebook ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk.

Alerte aeriene au fost declanșate în mare parte a teritoriului ucrainean în timpul nopții, autoritățile din mai multe regiuni, de la Harkov (nord-est) la Odesa (sud), raportând atacuri cu drone și rachete sau instalații energetice afectate.

În Dnipro, un mare oraș din est, un atac cu drone a distrus un bloc de nouă etaje, ucigând o femeie și ducând la spitalizarea a șase răniți, dintre care un copil, potrivit serviciilor de urgență.

La Kiev, autoritățile civile și militare au spus că resturi de ținte aeriene duborâte au provocat incendii în două locuri din cartierul central Petchersky.

Sistemul energetic ucrainean, sub presiune majoră

Rusia bombardează aproape zilnic orașele ucrainene în cadrul ofensivei sale începute în februarie 2022. Atacurile sale au provocat deja pagube importante la centralele electrice și infrastructurile de gaze.

Potrivit unui raport publicat la sfârșitul lunii octombrie de Institutul Kyiv School of Economics (KSE), peste un sfert din cererea de energie electrică nu va putea fi satisfăcută în această iarnă, iar jumătate din producția de gaze naturale a țării este scoasă din funcțiune