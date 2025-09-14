Rafinăria Kirişi este una dintre cele mai mari din Rusia şi are o capacitate de procesare de peste 17 milioane de tone de petrol pe an.

Apărarea aeriană rusă a interceptat trei drone în zona Kirişi, a afirmat Drozdenko. Resturile unei drone doborâte s-au prăbuşit pe terenul rafinăriei, provocând un incendiu.

Incendiul a fost stins şi nu au existat victime, a declarat Drozdenko.

Imaginile video şi fotografiile realizate de locuitorii din zonă şi publicate de canalul de ştiri al opoziţiei ruse Astra par să arate o explozie puternică şi flăcări care se ridică de la rafinăria Kirişi după atac.

Kyiv Independent anunţă nu a putut verifica aceste informaţii.

Ukrainian attack drones hit the massive Russian Kirishi oil refinery outside of St. Petersburg overnight.



Seen here, a pillar of flame rises from the refinery complex, one of Russia’s largest. pic.twitter.com/Z3xoeyOoQ2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2025

Rafinăria Kirişi, cunoscută şi sub numele de Kirishinefteorgsintez sau KINEF, este una dintre cele mai mari două rafinării de petrol din Rusia ca volum, alături de rafinăria de petrol Riazan.

Filială a Surgutneftegaz, instalaţia rafinează aproximativ 17,7 milioane de tone metrice pe an (355.000 de barili pe zi) de ţiţei rusesc, reprezentând 6,4% din totalul ţării.

Rafinăria este situată la peste 800 de kilometri (497 mile) de graniţa cu Ucraina.

Agenţia de informaţii militare a Ucrainei (HUR) a declarat că a efectuat un atac asupra rafinăriei Kirişi în martie 2025.