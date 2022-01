Suma plătită la prima licitaţie a anului la piaţa de peşte Toyusu a scăzut pentru al treilea an consecutiv, cererea fiind în continuare afectată de pandemie.



Valoarea de 16,9 milioane de yeni plătită miercuri de un patron de restaurant şi de un angrosist pentru un ton roşu uriaş s-a situat mult sub recordul din 2019, când un exemplar din preţuitul peşte a fost adjudecat în schimbul unei sume de peste 333 de milioane de yeni.



Prima licitaţie a anului de la piaţa Toyosu este o tradiţie în Japonia ce atrage anual o mulţime de angrosişti şi de patroni de restaurante.



Participanţii la licitaţie cheltuiesc uneori o avere pentru a obţine cel mai scump ton, care este considerat un aducător de noroc şi asigură cumpărătorilor o publicitate importantă.



Tonul cumpărat miercuri a fost capturat în regiunea Aomori (nordul Japoniei), renumită pentru calitatea tonului său, şi a fost adjudecat Onodera Group, un restaurant de sushi cu stea Michelin, şi Yamayuki, un angrosist japonez.



Câteva ore mai târziu, peştele premiat a fost livrat la un restaurant condus de Onodera, în cartierul luxos Omotesando din Tokyo, pentru a fi tranşat public.



''Am participat la licitaţie în speranţa de a obţine cel mai scump ton, considerat aducător de noroc, şi de a-l servi clienţilor noştri pentru a-şi înveseli puţin anul nou, chiar dacă lumea noastră rămâne marcată de pandemie'', a declarat pentru AFP bucătarul Akifumi Sakagami.



Cel mai scump ton va fi servit clienţilor din Japonia, dar şi celor care trec pragul restaurantelor companiei de peste ocean, inclusiv în Hawaii, New York şi Los Angeles, a adăugat el.



Iubitorii de sushi s-au adunat în faţa restaurantului de lux din Tokyo pentru a aştepta să le vină rândul la râvnitul peşte. ''Îmi place tonul'', a declarat Junko Kawabata, de 78 de ani, arătând cu mândrie un bilet numerotat conform căruia urma să fie prima clientă. ''Abia aştept să mănânc o porţie'', a spus ea.