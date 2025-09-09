Cum s-a întâmplat totul?

Incidentul s-a petrecut la sfârșitul lunii iunie, în clădirea în care bărbatul locuia singur. Potrivit autorităților, o siguranță defectă a provocat defecțiunea liftului și a dezactivat butonul de apel de urgență, făcând imposibil contactul cu serviciile de urgență.

Bărbatul a fost descoperit abia după patru zile de fiul său, care a sunat imediat la poliție și la serviciile de intervenție. Echipele de salvare l-au scos din lift în stare de epuizare, însă acesta și-a revenit complet și se află acum în stare bună de sănătate.

Autoritățile au subliniat că bărbatul a avut noroc să supraviețuiască, întrucât, în mod normal, o persoană poate rezista doar aproximativ trei zile fără apă.