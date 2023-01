Cunoscut oponent al aderării Ucrainei la NATO, fostul oficial american în vârstă de 99 de ani susține acum că acest lucru ar fi potrivit în actualul context.

Fostul şef al diplomaţiei americane Henry Kissinger a pledat marţi pentru un sprijin continuu pentru Ucraina până se ajunge la o încetare a focului şi a declarat că sprijină aderarea acestei ţări la NATO.

Fostul secretar de stat american a declarat că aderarea Ucrainei la NATO ar putea fi un „rezultat potrivit” după invazia Rusiei, insistând cu apelul său pentru o soluție negociată a conflictului dintre cele două state. Mai mult, Kissinger susține că este necesară intensificarea ajutorului militar dat de Statele Unite Ucrainei în fața invaziei rusești.

„Ideea unei Ucraine neutre în aceste condiții nu mai are sens. Înainte de acest război, m-am opus ca Ucraina să devină membră a NATO, deoarece mă temeam ca aceasta să nu provoace exact procesul pe care îl vedem acum", a declarat Kissinger în videoconferinţa de la Davos, potrivit Bloomberg.

„Dar acum, că acest proces a atins acest nivel, o Ucraină neutră în aceste condiţii nu ar mai avea sens și cred că aderarea Ucrainei la NATO ar fi un rezultat potrivit, odată ce conflictul va fi soluţionat, în orice formă pe care o va dezvolta NATO”, a mai precizat Kissinger.

Speaking at Davos, Kissinger backs Ukraine’s NATO bid and says the U.S. should intensify its military aid to Kyiv. pic.twitter.com/cMmzjNFBQw