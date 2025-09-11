Maia Sandu e disperată să câștige simpatia cetățenilor din Republica Moldova în favoarea partidului din care face parte, asta pentru că pe 28 septembrie au loc alegerile parlamentare. De altfel, aceasta pare să folosească aceeași metodă ca în România pentru a păstra majoritatea din Parlament. Mai exact, încearcă să își sperie cetățenii cu o posibilă intervenție a rușilor în alegeri.

VIDEO

„Să nu permitem ca Moldova să fie folosită împotriva Ucrainei”, a spus Maia Sandu în plen, încercând să dea de înțeles că, în cazul în care opoziția va câștiga alegerile, președintele rus, Vladimir Putin, se va folosi de Republica Moldova pentru a-și atinge scopurile.

De altfel, la fel ca și Nicușor Dan, Maia Sandu are sprijinul oficial al președintelui francez, Emmanuel Macron. Deși Franța fierbe, iar pe străzile Parisului au loc ciocniri violente din cauza măsurilor sărăciei, șeful statului francez nu are timp de cetățenii săi. Acesta face vizite periodice în Republica Moldova, pentru a-și arăta susținerea față de partidul Maiei Sandu.