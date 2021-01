Țara europeană în care poți să-ți iei credit ipotecar pe 20 de ani cu dobândă ZERO

În contextul mondial actual Danemarca se diferenţiază prin faptul că a păstrat mai mult decât orice altă ţară o dobândă negativă de politică monetară. În 2012, Banca centrală din Danemarca a decis să reducă dobânda de referinţă la un nivel mai mic de zero iar de atunci încoace debitorii danezi s-au bucurat de o scădere continuă a costurilor cu împrumuturile.



Ideea, care odată părea de neconceput, să te împrumuţi pentru două decenii fără să plăteşti dobânzi, vine într-un moment în care oficialii băncilor centrale evită să majoreze costul creditului. Potrivit unei analize efectuate de Bloomberg, nicio mare bancă centrală din Occident nu va majora dobânzile în acest an.



De asemenea, Danske Bank A/S, cea mai mare bancă din Danemarca, analizează posibilitatea de a emite obligaţiuni pe 20 de ani fără dobândă.



În urmă cu câţiva ani, băncile din Danemarca au fost primele care au emis obligaţiuni pe 20 de ani cu cupon 0%, în condiţiile în care interesul investitorilor pentru zone sigure în care să îşi plaseze banii a dus la scăderea dobânzilor pe piaţa de obligaţiuni din Danemarca. Ar fi pentru prima dată când un astfel de produs revine pe piaţă.



"Cererea există", spune Lisa Bergmann, economist şef la Nordea Kredit, care susţine că aceste obligaţiuni ar putea să genereze o cerere record.