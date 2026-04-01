O nouă zi de protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații cer plata salariilor și aprobarea planului de reorganizare

Protestul angajaților de la Șantierul Naval Damen Mangalia continuă și astăzi, 1 aprilie. Muncitorii rămân în curtea șantierului, nemulțumiți de neplata salariilor și de blocajele care afectează funcționarea companiei.

Nemulțumirile au crescut după întârzierile repetate la plata drepturilor salariale. Deși Guvernul a aprobat pe 31 martie hotărârea prin care angajații Damen ar trebui să își primească salariile, protestatarii spun că situația nu este încă rezolvată și cer intervenții urgente.

Oamenii solicită ca Adunarea Creditorilor să aprobe planul de reorganizare al societății, subliniind că de acest vot depinde viitorul șantierului naval și menținerea locurilor de muncă. Ei avertizează că incertitudinea prelungită pune presiune pe familiile lor și afectează stabilitatea economică a întregii zone.

Angajații afirmă că vor continua protestele până când toate salariile restante vor fi achitate și până când autoritățile vor lua măsuri clare pentru salvarea șantierului. Ei cer instituțiilor responsabile să intervină rapid pentru deblocarea situației.

