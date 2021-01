You Tube a blocat canalul lui Donald Trump 

"Avand in vedere preocuparile legat de violenta, vom dezactiva de asemenea comentariile de pe canalul presedintelui Trump, asa cum am facut in cazul altor canale unde exista ingrijorari legat de securitate in sectiunea de comentarii", se arata intr-un mesaj transmis de You Tube.

O inregistrare video recenta publicata pe canalul lui Donald Trump a incitat la violenta, a confirmat compania pentru CNN Business. Acel clip a fost inlaturat. You Tube a refuzat sa dea detalii legat de inregistrarea care a reprezentat o abatere de la politica platformei, insa a precizat ca dupa o o saptamana va reanaliza decizia.

YouTube era singura platforma majora din social media care nu ii suspendase accesul lui Trump, noteaza ziare.com.

Facebook a suspendat contul pe perioada nedeterminata, iar Twitter i-a interzis complet accesul lui Trump.

In urma deciziei, nu va mai putea fi incarcat continut pe canalul presedintelui si nici nu vor mai putea fi facute transmisiuni live pentru cel putin sapte zile, perioada ce poate fi extinsa.

Potrivit regulilor YouTube, doua abateri ale unui canal duc la o suspendare a acestuia pentru doua saptamani, iar dupa trei abateri blocarea contului este permanenta.