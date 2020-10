Virgil Musta: Este o situație foarte dificilă. Dacă azi se iau măsuri, abia peste două săptămâni se văd primele rezultate

"Suntem intr-o situatie dificila. Pandemia este in continuare in crestere, spitalele sunt coplesite, suntem la refuz. Este o situatie dificila pentru comunitate si lumea nu intelege acest lucru, ca viitorii pacienti nu mai au unde sa se interneze. Iar aici este vorba despre diferenta intre viata si moarte. Cand ai sansa sa te internezi inseamna ca ai o sansa. Daca nu, foarte probabil ca nu vei supravietui. Sunt foarte puternice curentele care militeaza pentru nepurtarea mastii, pentru ideea ca aceasta pandemie este o banala boala sau ca nu exista. Aceste curente au dus la un stil de gandire in comunitate care face foarte rau oamenilor, foarte multor familii si creeaza tragedii in aceste familii", a declarat medicul, citat de ziare.com.

Acesta anunta ca, la ora actuala, la Spitalul Victor Babes din Timisoara nu mai sunt locuri, iar situatia este dramatica la nivelul intregii tari.