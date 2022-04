Imagini de necrezut chiar din Parlamentul României. Un deputat USR ar fi venit beat. Colegii l-ar fi trimis acasă, dar el a ținut să ia cuvântul la tribună pentru a relata despre atrocitățile din Bucha. În imagini se poate observa că intervenția sa este incoerentă. Deputatul Filip Havârneanu susține că luase calmante înainte de a lua cuvântul în plen.

"În urmă cu puțin timp am suferit un accident, am fost dus cu ambulanță, trebuie să am repaus 21 de zile, nu am ascultat sfatul medicului, am fost în Ucraina, am continuat să duc ajutoare, nu puteam să lipsesc din Parlament. Am luat mai multe calmante pentru că altfel nu aveam cum să rezist fizic durerii.

Nu ne gândim că un om poate avea o problema de sănătate și îl judecăm. Nu am avut un discurs la nivelul așteptărilor pe care l-aș fi avut și eu. A fost doar o problema persoanală.

Este îngrozitor ce se întâmplă acolo, nu putem să vorbim doar din video-urile pe care le vedem, când vezi bucăți de oameni pe stradă, animale care aleargă cu bucăți de oameni în gură, oameni care povestesc cum cunoscuții lor au fost uciși, mi se face rău numai când mă gândesc", a declarat deputatul USR la Realitatea PLUS.