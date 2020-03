Viața în vremea stării de urgență. Un jurnal de cumpărături

PASUL 1 – CĂLĂTORIA DUS

În drumul până la hypermarket, nu am fost oprit de autorități pentru legitimare. Am auzit de oameni care au fost întrebați de scopul deplasării și li s-a cerut declarația. Au avut experiențe normale, fără evenimente nedorite. Din fericire, nu a fost și cazul meu și al prietenei (grup mai mic de trei persoane, desigur).

Am ajuns la mall cam în 20 minute. Nu am putut să nu observ distanțarea socială care în momentul de față a devenit o a doua natură. Și pe stradă, și la intrarea în mall, și la coada de la farmacie.

De asemenea, bulevardele și străzile Berceniului sunt destul de pustii, la fel și autobuzele. Le-am privit de la distanță, nu am vrut să fim leneși pentru numai două stații. Am ales mersul pe jos, ca să ne facem pașii zilnici, care acum două săptămâni erau parte a rutinei zilnice.

PASUL 2 – CUMPĂRĂTURILE

Chiar și în perioada în care nu eram în stare de urgență, îmi făceam cumpărăturile cu listă. În momente ca cele de acum, lista e extrem de indicată, mai ales că nu vrem să ne expunem riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 stând foarte mult printre rafturile de la magazine.

Câteva bile albe pentru hypermarketul în care am ajuns:

Există locuri speciale de unde de poți dezinfecta cu gel antibacterian. În plus, în tot spațiul de depozitare, dar și la casele de marcat sunt trasate linii de demarcație pentru păstrarea distanței de 1,5 metri între clienți. Nici prețurile nu mi s-au părut exagerate, confirmând astfel poziția pe care a prezentat-o ministrul agriculturii acum puțin timp.

Un alt mit pe care încerc să îl demontez aici este acela al aprovizionării deficitare. După cum se poate vedea și în poze, acest hypermarket, unul extrem de popular în Cartierul Berceni, stă foarte bine la mai toate raioanele. Singurul produs absent, care nu prea se găsește pe nicăieri, este drojdia. În schimb, există stocuri suficiente de produse de curățare, hârtie igienică, carne, brânzeturi, ulei, zahăr, bere, dulciuri etc.

PASUL 2.1 – MOMENTUL MUZICAL BAROC

Sentimentul de liniște și de lipsă a aglomerării a fost completat de cinci minute de muzică clasică, pe care hypermarketul le-a preluat de la postul național de radio, Radio România Muzical. S-a simțit ca o pauză neașteptată de la tensiunea pe care am acumulat-o cu toții în ultimele 10-15 zile. Câteva acorduri din epoca barocului nu pot decât să ne descrețească puțin frunțile. Totuși, după cinci minute, am revenit cu picioarele pe pământ, pentru că nu voiam să stăm foarte mult prin hypermarket.

O altă experiență extrem de bună am avut și la casa de marcat. Am reușit să activez cardul magazinului direct de pe telefon, dintr-o aplicație dedicată stocării cardurilor de toate felurile. De asemenea am plătit cu cardul bancar, am primit și două vouchere cadou, pe care le voi folosi la următoare vizită în hypermaket. Am evitat cât am putut contactul cu banii cash. Experiența pozitivă din hypermarket a fost completă și prin modul în care oamenii au înțeles să respecte distanțarea socială. Nu au existat probleme la coada de la casa de marcat.

PASUL 3 – CĂLĂTORIA ÎNTORS

Și aici am ales mersul pe jos. Nici de data aceasta nu am fost opriți de autorități, ceea ce nu înseamnă că nu eram pregătiți să arătăm declarațiile în caz că ni se solicitau. Am admirat spațiile verzi, florile, ne-am bucurat de o pisică neagră, care părea mai puțin sufocată decât acum câteva săptămâni. Am simțit o liniște în aer, pe care în București o întâlnești doar după 3AM și nu în zilele de weekend. Aș zice că e o formă de liniște specifică mai degrabă unor orașe precum Sibiu sau Brașov.

PASUL 4 – INTROSPECȚIA

La final, lansez o provocare celor care lucrează remote, și care se simt claustrați de noua ordine a lucrurilor în zilele acestea. Încercați o introspecție și bucurați-vă de avantajele pe care le aveți în acest moment. Mutați puțin focusul referențial de pe București pe apartamentul sau garsoniera voastră. Profitați de timpul câștigat acum, când nu mai pierdeți două ore în trafic zi de zi. Poate că putem transforma criza COVID-19 într-un avantaj, (ca fructificarea unei mingi de break la tenis) pe care îl vom conștientiza ceva mai încolo.

26 martie 2020