Medicul Valeriu Gheorghiță, despre stadiul campaniei de vaccinare antiCovid: Aproximativ 13.000 de persoane vaccinate și peste 250 de centre funcționale

"Pe 26 decembrie au ajuns in Romania cele aproape 10.000 de doze. Pe 29 decembrie a venit urmatoarea transa de 140.000 doze, iar maine urmeaza a doua transa importanta de 150.000 de doze. Alte 600.000 de doze in transe saptamanale. Activitatea campaniei de vaccinare a demarat pe 27 decembrie in cele 10 unitati medicale de boli infectioase din tara. In aceste unitati medicale au fost vaccinate 3.317 persoane, adica circa 70% din personal. Pentru a fi vaccinata, o persoana trebuie sa fie eligibila pentru vaccinare, adica fara probleme de sanaatatee, sa isi doreasca vaccinarea (...). Etapa 1 a inceput pe 30 dec, numarul estimat de persoane eligibile fiind de 250.000 de persoane. Ieri erau vaccinate la ora 20:00, 11.000 persoane pentru data de 4 ianuarie. Astazi, la ora 14, aproximativ 13.000 persoane. Vaccinarea aproximativ in 251 centre de vaccinare", a afirmat Gheorghita.