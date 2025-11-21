Afirmația președintei von der Leyen a fost făcută în contextul unei convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea summitului G20 de la Johannesburg.

Von der Leyen a anunțat că liderii europeni se vor reuni în zilele următoare, atât în marja summitului G20, cât și la întâlnirea UE-Unionia Africană din Angola, pentru a discuta etapele următoare legate de sprijinul acordat Ucrainei în fața invaziei ruse, care durează aproape patru ani. Ea a reafirmat astfel poziția fermă a Uniunii Europene conform căreia deciziile privind Ucraina trebuie să respecte suveranitatea acestei țări.

„În ceea ce priveşte următoaree etapă, liderii europeni se reunesc mâine (sâmbătă), în marja G20, iar apoi în Angola”, unde urmează aă aibă loc un summit între Uniunea Europeană (UE) şi Uniunea Africană (UA). anunţă pe X Ursula von der Leyen.

În paralel, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a atras atenția asupra încercărilor Rusiei de a bloca aplicarea sancțiunilor americane împotriva exporturilor petroliere rusești, sancțiuni ce urmează să intre în vigoare. Kallas a exprimat speranța că sancțiunile nu vor fi amânate, pentru că amânarea ar echivala cu un succes pentru Moscova.

„Azi (vineri) este ziua în care sanţciunile americane impuse Rusiei intră, în principiu în vigoare. Sper că nu vom vedea o decizie de amânare, pentru că este exact ceea ce vrea Rusia”, a declarat presei, la Bruxelles, Kaja Kallas.

În plus, se pare că Ucraina, alături de Franța, Germania și Regatul Unit, lucrează la o contrapropunere pentru planul american de pace, o inițiativă complexă care probabil implică și alte țări europene. Această contrapropunere vine în contextul tensiunilor crescânde generate de condițiile impuse de SUA Kievului, unele dintre acestea amenințând chiar sistarea ajutorului militar dacă Ucraina nu acceptă propunerea de pace americană.

Situația rămâne extrem de delicată, cu liderii internaționali încă negocind asupra unui plan acceptabil pentru toate părțile implicate, în timp ce războiul afectează profund poporul ucrainean, după cum a transmis Zelenski într-un mesaj recent, descriind vremurile ca fiind unele dintre cele mai grele din istoria țării.