Tudor Gheorghe, dezvăluire incredibilă: Ce a simțit când s-a drogat cu heroină

Într-un interviu, acordat recent, artistul și-a șocat fanii, după ce a recunoscut că s-a drogat. Artistul Tudor Gheorghe a povestit un episod neştiut din cariera sa, un moment în care s-a drogat cu heroină. Maestrul a rugat doi medici să îi injecteze heroină pentru a experimenta ceea ce trăiește un personaj care se droghează.

Artistul era în New York pentru un spectacol și a fost curios să afle ce se întâmplă, în cazul în care va trebui să joace rolul unui drogat. Ca să intre mai bine în pielea personajului a făcut un experiment, asistat de doi medici.

„Eu sunt actor la bază și m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat. Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, și mi-au injectat heroină. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, și m-am dus la culcare. M-am dezbrăcat și m-am culcat în cadă. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna. M-au scos din cadă, m-au îmbrăcat în pijama și m-au băgat în pat. M-am trezit noaptea cu o sete și o poftă de dulciuri...”, a mărturisit Tudor Gheorghe, la emisiunea Marius Tucă Show.

„A doua zi mă durea aerul din jurul capului. Dacă puneam mâna aici simțeam că îmi crapă căpățâna, îmi sar creierii”, și-a amintit artistul.

Cântăreţul susţine că după ce a simţit pe propria piele efectele secundare nu a mai încercat niciodată în viaţă şi le cere tuturor celor care au de gând să folosească drogul extrem de puternic să NU facă asta!

„Mi-au spus că trebuie să îmi mai facă o doză mai mică dacă vreau să îmi revin. Am zis că nu. Mi-e groază și când mă gândesc. Le-am spus să nu mai conteze pentru mine când e vorba de droguri. Mă uit la cei care consumă azi și nu îmi dau seama cum se poate”, a recunoscut muzicianul.