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Social· 1 min citire
Traversarea Dunării cu bacul între Bechet și Bulgaria, suspendată din cauza nivelului scăzut al fluviului
Bac Dunăre/ DRPD Craiova
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat vineri suspendarea temporară a traversării Dunării cu bacul între Bechet, județul Dolj, și Oryahovo, Bulgaria, din cauza nivelului scăzut al apei.
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