Compania italiană Binova, cunoscută pentru crearea de bucătării de lux, îți oferă soluții complete de amenajare interioară pentru fiecare spațiu al casei tale. Materialele premium, designul atent lucrat și detaliile sofisticate formează combinația perfectă între tradiție și inovație, compania bazându-se pe cele mai noi tehnologii și procese de producție artizanale.

Transformă fiecare încăpere într-un spațiu unic și rafinat

Un living elegant, un dressing perfect organizat, o bucătărie luxoasă și funcțională, o baie cu finisaje impecabile – acestea pot fi încăperile locuinței tale, în care predomină un ambient elegant și exclusivist. De peste 60 de ani, brandul italienesc Binova se dedică fabricării de bucătării de lux, explorând noi orizonturi de design interior și pentru celelalte încăperi ale locuinței.

Atunci când ai parte de o amenajare cu mobilă ce îmbină armonios funcționalitatea zilnică și rafinamentul atemporal, spațiul se transformă, devenind o experiență ce transmite eleganță și echilibru. Mobilierul de lux accentuează acest sentiment unic, făcându-te să simți că trăiești într-un ambient sofisticat, ordonat și confortabil, unde frumusețea nu este doar un decor, ci parte din viața ta.

Te bucuri de bucătării funcționale și elegante, cu sau fără insulă centrală, oferite în cadrul unui concept unitar de design interior. De asemenea, ai parte de amenajări complete pentru living, bazate pe o estetică minimalistă și rafinată, creând un adevărat spațiu al confortului și eleganței. În plus, ergonomia și rafinamentul se pot regăsi în soluțiile de organizare perfectă pentru dressing și baie.

Mobilă cu design avangardist fabricată în Italia

Mobilierul creat de Binova este un bun exemplu al faptului că eleganța autentică stă în detalii: textura fină a materialelor, blaturile ceramice, fronturile de sticlă pe ramă de aluminiu, elementele din bronz, utilizarea materialelor naturale sau sistemele de iluminat atmosferic încorporat contribuie la crearea farmecului și unicității specifice mărcii italienești.

Ai posibilitatea de a-ți alege configurația preferată în funcție de spațiul de care dispui, explorând colecțiile de amenajare mobilă de lux destinate încăperilor casei tale. Beneficiezi de consultanță, proiectare personalizată și soluții tehnice adaptate, prin intermediul serviciului MyKitchen, putând viziona cum va arăta încăperea mobilată, cu ajutorul unei reprezentări 3D realiste. De îndată ce design-ul încăperii este gata, urmează execuția, realizată în Italia, modulele putând fi ajustate și personalizate conform cerințelor. Durata medie a producției și livrării mobilierului este de 8-10 săptămâni.

Asamblarea este realizată de specialiștii companiei și include în plus, și instalarea electrocasnicelor. Beneficiezi de garanție de 2 ani, cu opțiune de extindere la 5 ani, precum și de avantajele colaborării cu un brand de prestigiu în domeniul mobilei și design-ului interior:

- Design personalizat și adaptabilitate

- Materiale de calitate premium

- Amenajare mobilă de lux pentru bucătării, livinguri, dressinguri, băi și birouri

- Execuție și finisaje impecabile

Intră pe https://binova.ro/ sau vizitează showroom-ul companiei din București și descoperă proiectele de amenajare pentru fiecare cameră. Găsește inspirație pentru casa ta și transformă spațiile interioare printr-un mobilier ce oferă calitate, inovație și versatilitate.