„La data de 14 noiembrie a.c, în jurul orei 8.30, un bărbat de 37 de ani a sesizat prin 112 faptul că, în municipiul Bacău, lângă calea ferată se află decedată o femeie. Cazul a fost preluat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale pentru a se stabili cu exactitate circumstanţele în care a decedat tânăra de 26 de ani”, a transmis IPJ Bacău.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale morții tinerei.

Trupul acesteia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.

Oamenii legii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.