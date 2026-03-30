Polițiștii au intervenit la fața locului în jurul orei 20:30, imediat după producerea accidentului.

Impactul a fost fatal pentru unul dintre șoferi

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că, în urma coliziunii, tânărul care conducea ATV-ul a murit pe loc. Alte trei persoane au fost rănite: un pasager aflat pe ATV, șoferul autoturismului și un pasager din mașină. Toți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au stabilit că tânărul care conducea ATV-ul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie. De asemenea, vehiculul pe care îl conducea nu era înmatriculat. În ceea ce îl privește pe șoferul autoturismului, acesta a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ.

Ancheta continuă

Cazul este cercetat în continuare sub coordonarea unui procuror, fiind deschis un dosar penal pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Polițiștii atrag atenția că astfel de tragedii pot apărea foarte repede atunci când regulile de circulație nu sunt respectate.