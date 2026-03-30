Tragedie în Covasna: un tânăr de 27 de ani a murit după ce a intrat cu un ATV neînmatriculat într-o mașină. Alte trei persoane sunt rănite

Un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică seara pe DN11, între localitățile Lunga și Lemnia, în județul Covasna. În eveniment au fost implicate un autoturism și un ATV.

Polițiștii au intervenit la fața locului în jurul orei 20:30, imediat după producerea accidentului.

Impactul a fost fatal pentru unul dintre șoferi

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că, în urma coliziunii, tânărul care conducea ATV-ul a murit pe loc. Alte trei persoane au fost rănite: un pasager aflat pe ATV, șoferul autoturismului și un pasager din mașină. Toți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au stabilit că tânărul care conducea ATV-ul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie. De asemenea, vehiculul pe care îl conducea nu era înmatriculat. În ceea ce îl privește pe șoferul autoturismului, acesta a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ.

Ancheta continuă

Cazul este cercetat în continuare sub coordonarea unui procuror, fiind deschis un dosar penal pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Polițiștii atrag atenția că astfel de tragedii pot apărea foarte repede atunci când regulile de circulație nu sunt respectate.